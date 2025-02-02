兩岸國際

馬斯克助手接管聯邦人事局

領導美國政府效率部的富商馬斯克正縮小聯邦政府規模，馬斯克的助手已接管聯邦人事管理局（OPM），掌控儲存數百萬名聯邦公務員個人資料的電腦系統，同時剝奪OPM資深公務員訪問資料庫的權限。（綜合報道）
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