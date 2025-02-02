黃仁勳見特朗普 談半導體及AI
【本報綜合報道】美國白宮發言人萊維特上周五表示，人工智能（AI）晶片廠商英偉達（NVIDIA）始創人暨行政總裁黃仁勳下午赴白宮會見總統特朗普，性質屬「私人會晤」。
白宮稱屬私人會晤
黃仁勳與特朗普會面的時機，正值中國初創公司深度探索（DeepSeek）號稱低成本、高效能的AI模型崛起，而DeepSeek大量使用英偉達晶片。特朗普拒絕透露會面細節，僅指是很好會議，強調美國最終將對晶片徵收關稅。英偉達發言人稱，黃仁勳很感謝有機會與特朗普會面，討論半導體和AI政策，兩人討論了加強美國技術和AI領導地位的重要性。知情人士稱，兩人討論DeepSeek及收緊AI晶片出口問題。
美國AI開發公司OpenAI始創人阿爾特曼上周五首次公開承認，在透明度方面OpenAI站在歷史錯誤一邊。阿爾特曼形容DeepSeek非常優秀，坦言OpenAI雖然將繼續推出更優秀的模型，但競爭優勢可能會在未來幾年縮小。OpenAI同日推出輕量級AI模型o3-mini，首次向免費用戶開放推理模型。
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