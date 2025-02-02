黃仁勳見特朗普 談半導體及AI

白宮稱屬私人會晤

黃仁勳與特朗普會面的時機，正值中國初創公司深度探索（DeepSeek）號稱低成本、高效能的AI模型崛起，而DeepSeek大量使用英偉達晶片。特朗普拒絕透露會面細節，僅指是很好會議，強調美國最終將對晶片徵收關稅。英偉達發言人稱，黃仁勳很感謝有機會與特朗普會面，討論半導體和AI政策，兩人討論了加強美國技術和AI領導地位的重要性。知情人士稱，兩人討論DeepSeek及收緊AI晶片出口問題。