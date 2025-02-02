巴拿馬反美示威 焚燒特朗普肖像
【本報綜合報道】美國國務卿魯比奧到訪前，巴拿馬上周五爆發反美示威。示威者焚燒美國國旗和美國總統特朗普肖像，防暴警員施放催淚彈驅散群眾，爆發警民衝突。
高呼拒再變殖民地
示威者包括大學生和教師，他們揮舞巴拿馬國旗，不滿特朗普威脅奪取巴拿馬運河，揚言會捍衞國家主權，不接受美國再次把巴拿馬變成保護國和殖民地。他們在公路設路障，焚燒車胎、美國國旗、特朗普和魯比奧的肖像。魯比奧昨日至周四訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯達黎加、危地馬拉和多明尼加共和國，討論堵截非法移民湧入美國、遏制中國在中美洲的影響。魯比奧成為逾一個世紀以來，首名選擇屬於「美國後花園」的中美洲作為上任後首次外訪地。
魯比奧在巴拿馬期間，視察巴拿馬運河並與總統穆利諾會面。美國國務院拉丁美洲問題特使克拉弗-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）指出，中國企業和參與者在運河區的存在感愈來愈強，涉及港口、物流、電訊基礎設施等領域，對美國、巴拿馬乃至整個西半球的安全構成威脅。
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