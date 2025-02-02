巴拿馬反美示威 焚燒特朗普肖像

高呼拒再變殖民地

示威者包括大學生和教師，他們揮舞巴拿馬國旗，不滿特朗普威脅奪取巴拿馬運河，揚言會捍衞國家主權，不接受美國再次把巴拿馬變成保護國和殖民地。他們在公路設路障，焚燒車胎、美國國旗、特朗普和魯比奧的肖像。魯比奧昨日至周四訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯達黎加、危地馬拉和多明尼加共和國，討論堵截非法移民湧入美國、遏制中國在中美洲的影響。魯比奧成為逾一個世紀以來，首名選擇屬於「美國後花園」的中美洲作為上任後首次外訪地。