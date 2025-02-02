美特使訪委內瑞拉 在囚6公民獲釋

委內瑞拉總統馬杜羅上周五在首都加拉加斯，會見美國總統特別任務特使格雷內爾（Richard Grenell）。馬杜羅指雙方在多項議題上達成初步共識，格雷內爾證實委內瑞拉釋放6名在囚美國人。

委方公報稱，會面由美方主動提出。馬杜羅在總統府會見格雷內爾，討論了移民和制裁等問題。馬杜羅提出建立零號議程，實現雙邊關係新開始，委方始終對與美方開展對話持開放態度，希望與美方在互相尊重的基礎上展開議題不設限的對話。馬杜羅當天晚些時候在最高法院發言中說，委美之間需要和平、尊重與理解，透露他與格雷內爾的會談取得積極成果，已經達成一些初步協議，希望對兩國和地區都有利。

遣返違法委國國民 格雷內爾則在社交平台「X」發文指，有6名囚禁於委內瑞拉的美國人獲釋，與他一同乘專機回國，並附上他們在飛機上的合照。萊維特稱，格雷內爾按照指示，向馬杜羅表達確保遣返違反美國法律的委內瑞拉國民，以及確保所有在委內瑞拉的美國被拘留者都能回家。萊維特強調，格雷內爾的訪問不意味美國承認馬杜羅是委內瑞拉合法領導人。

美國總統特朗普在社交媒體上發文，感謝格雷內爾等人。此前，美國國務院拉丁美洲問題特使克拉弗-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）表示，格雷內爾與馬杜羅的會晤不是換取任何事物。特朗普於2019年首個總統任期，公開支持委內瑞拉反對派成員瓜伊多自封臨時總統後，委內瑞拉與美國斷交至今。本報綜合報道