美聯儲局前高級顧問 涉淪華諜被捕
【本報綜合報道】美國司法部上周五披露，聯儲局前高級顧問羅傑斯（John Harold Rogers）因涉嫌合謀竊取政府商業機密、為中國謀利而被捕。
63歲的羅傑斯被指在2010至2021年擔任美國聯邦儲備委員會國際金融部高級顧問期間，為中國從事間諜活動。起訴書顯示，從2018年起，羅傑斯涉嫌索取機密訊息，包括經濟數據和有關利率審議的敏感訊息，然後假裝在中國教書，把訊息傳遞給與中國情報和安全機構合作的同謀者。羅傑斯假裝在山東大學教書，與假扮成研究生的同謀者合作，並在酒店房間舉行的秘密會議分享上述機密訊息。他在中國期間獲得約45萬美元（約351萬港元）的報酬，還收到同謀給他提供的禮物、前往中國的機票，以及他在中國期間的住宿、餐飲和去海灘度假的費用。
竊取經濟數據商業機密
此外，羅傑斯涉嫌他竊取或試圖竊取至少6項商業機密，包括2018年一個題為《國際經濟話題》的簡報、2019年一份載有聯儲局一名成員簡報筆記的文件，以及一份包含聯儲局相關訊息的電子表格。羅傑斯於2020年接受聯儲局質詢時，在獲取和傳遞敏感訊息、與同謀的聯繫等問題上說謊。他被控合謀從事經濟間諜活動和做虛假陳述，最高可分別判囚15年監禁和罰款500萬美元（約3,900萬港元），以及判囚5年。
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