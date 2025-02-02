美聯儲局前高級顧問 涉淪華諜被捕

63歲的羅傑斯被指在2010至2021年擔任美國聯邦儲備委員會國際金融部高級顧問期間，為中國從事間諜活動。起訴書顯示，從2018年起，羅傑斯涉嫌索取機密訊息，包括經濟數據和有關利率審議的敏感訊息，然後假裝在中國教書，把訊息傳遞給與中國情報和安全機構合作的同謀者。羅傑斯假裝在山東大學教書，與假扮成研究生的同謀者合作，並在酒店房間舉行的秘密會議分享上述機密訊息。他在中國期間獲得約45萬美元（約351萬港元）的報酬，還收到同謀給他提供的禮物、前往中國的機票，以及他在中國期間的住宿、餐飲和去海灘度假的費用。