特朗普關稅戰再燃 對華增10%加墨添25%

白宮：芬太尼經該3國流美 致大量死亡 美國總統特朗普上任不足兩周，決定昨日起對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅，對中國商品則加徵10%關稅。白宮指摘毒品芬太尼經三國流入美國，導致大批美國人死亡。加拿大表明會採取反制行動，墨西哥強調有充分應對方案，中國則重申貿易戰沒有贏家。

另計劃向歐盟加徵關稅 特朗普表示，關稅適用產品包括石油、天然氣、鋼鐵、鋁、銅和微晶片。他預計，本月中將對石油、天然氣徵收關稅，而加拿大的石油關稅將下調至10%。特朗普又指摘歐盟沒有善待美國，計劃向歐盟加徵關稅，但沒有公布詳情。特朗普指出，中國、加拿大及墨西哥無法阻止美方落實關稅措施。他承認關稅成本會轉嫁消費者，但不會導致通貨膨脹。

杜魯多表明推措施反擊 加拿大總理杜魯多指，若特朗普落實關稅措施，加拿大將面臨困難時刻，但已準備好有力但合理的即時回應。杜魯多還稱，加拿大已經通過一項13億加元（約70億港元）邊境安全計劃，阻止芬太尼流入美國，事實上非法流入美國的毒品中，只有不到百分之一來自加拿大。加拿大自由黨黨魁候選人、前財長方惠蘭呼籲，應對所有美國紅酒、啤酒、烈酒及所有Tesla車輛徵收100%關稅。

面對特朗普的關稅威脅，墨西哥總統辛鮑姆稱會尋求以平等、不屈從的方式與美方保持對話，如果美國落實加徵關稅，等同擱置美墨加自由貿易協定。墨西哥將始終捍衞本國人民尊嚴，冷靜等待且準備繼續就邊境議題對話。辛鮑姆早前警告，關稅措施將令美國流失40萬個就業職位，並推高物價。

華重申貿易戰沒有贏家 中國駐美大使館發言人劉鵬宇說，中美應透過對話及磋商解決分歧，中美經貿關係的本質是互利共贏，關稅戰、貿易戰、產業戰、科技戰，不會有贏家，不符合各方或世界利益。兩國雖存有分歧，但仍有共同利益和合作空間。特朗普向加拿大、墨西哥加徵關稅的原因與芬太尼走私及非法移民威脅邊境安全有關，針對中國加徵關稅則與芬太尼走私有關。本報綜合報道