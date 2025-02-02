博主雪山失蹤逾周 家屬尋人懸百萬重酬
極限運動老手 雲南玩滑翔傘遇亂流
極限運動男博主上月23日在雲南省香格里拉市虎跳峽鎮海巴洛雙湖營地飛滑翔傘期間，遇上高山亂流，失蹤超過一周。事主父母及家人發布尋人啟事，表示願給予100萬元人民幣（約108萬港元）作尋人報酬。
網上求穿越機無人機搜救
網名為「超級流浪師」的李志失聯後，王姓女友指他身體素質很強，相信只是被困，肯定仍有生存救援希望。為判斷滑翔傘最後落點區域，已在排查哈巴村附近監控，在網上有償尋求能前往哈巴村，且有穿越機和無人機操作經驗的飛手，希望能對可能區域展開飛行拍攝排查。
範圍大海拔高 救援隊撤退
由於搜救範圍大且海拔高，加上突降大雪，救援隊已全部下撤，搜救工作目前幾乎陷入停滯，僅剩李志的10多名親友仍在繼續搜救。
有日前參與搜救李志的戶外俱樂部成員表示，李志起飛地點虎跳峽鎮位於哈巴山西坡，不處於封山區域內，但根據最後拍攝到李志的影像片段推斷，不排除其最終落於哈巴山東坡封山區域內的可能性。他又指，事發後官方救援隊出動無人機和直升機等，在李志起飛地點大規模搜救仍一無所獲。他認為李志飛行軌迹不明，需搜尋區域已超出當地救援力量與救援資源能在短期內覆蓋的範圍，呼籲有能力調動資源的網友協助救援。本報綜合報道
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