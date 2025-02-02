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文錦渡口岸附近 貨車起火爆炸
有車輛起火爆炸，附近住戶感震動。
【本報綜合報道】網傳廣東深圳市羅湖區文錦渡口岸附近，昨晚7時40分左右有車輛起火，隨後發生爆炸，傷亡未明。
有知情網民稱，爆炸發生在口岸附近100多米的沿河南路，一輛貨車起火爆炸。有現場附近住戶表示，當時聽到一聲巨響，玻璃窗戶震動，過了約3分鐘，陸續聽到消防車、警車鳴笛聲音。
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