政府食堂對外開放 安徽10元5餸一湯

【本報綜合報道】春節期間，全國多地政府食堂對外開放，其中安徽省黃山市黟縣宏村鎮向所有前往該鎮的旅客開放政府部門食堂，提供5餸一湯套餐，只需10元（人民幣‧下同，約10.8港元）便可享用當地網紅小吃毛豆腐等美食，而且菜式每日不重複。

北京供自助餐 設免費車場 宏村鎮政府大樓在春節期間變成驛站，向遊客提供茶水、暖貼、充電、休息、詢問等服務，同時免費開放政府區域內的停車位予遊客。除宏村鎮外，北京市門頭溝區清水鎮政府食堂於法定節假日期間亦變成共享餐廳，提供自助餐服務，從上午11時30分至下午1時向公眾開放，成人和小童收費分別為20元和10元（約21.7港元、10.8港元）；停車場在早上8時至晚上8時免費開放。

甘肅省敦煌市政府於1月28日至2月4日春節期間，向公眾開放市直機關食堂，提供可容納120多人的自助餐廳，菜式共18種。同時，食堂內擺放了年貨展示櫃，提供麵點、滷肉、乾果、水果等當地特色農副產品予食客選購。據指，該食堂按食材成本收費，成人每位20元（約21.7港元），身高1.5米以下兒童每位收費10元（約10.8港元）。