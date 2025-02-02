三亞西島旅客太多上船久候 數千人滯留碼頭

景區致歉允調整 安排表演安撫心情 春節期間興起國內遊熱潮，部分熱門景點出現亂象。海南三亞西島景區有數千名旅客於上周四年初二滯留碼頭3小時，並高聲齊喊退票。景區工作人員稱不是船隻數量不足，而是遊客太多超出預期，就事件致歉。

三亞西島海洋文化旅遊區稱，遊客乘船時間集中導致候船時間延長，體驗感不佳。所有遊客已於上周四晚上9時22分，安全運輸下島，沒有人滯留島上。西島景區在假期期間，投入4艘399座高速客運船舶、6艘98座客運船舶。然而，春節旅游旺季遊客上島意願強，登島基本集中在早上11時至下午1時，離島集中在下午4時至6時。

景區已作出調整，春節旺季對外營業時間從晚上6時延長至8時，通過官方微信公眾號、各線上線下渠道購票平台發布提示，建議遊客避開高峰時段。肖旗港候船區兩個登船口統一調整至一個登船口，避免多出口放行造成遊客不滿和投訴。自上周四起，下午3時至晚上8時期間，安排小丑、魔術師在排隊地點表演，緩解遊客長期排隊時的焦躁情緒。從上周五起，遊客集中中轉區在上午、下午高峰時段設立零食飲用水自取補給點，遊客可根據需要領取。

將加密班次 延長營運時間 西島上的餐飲、購物、娛樂點營業時間延長，全體管理層人員投入各崗各位中，充分做好現場各區域小組負責人的職責及監督管控。西島是距離三亞15公里的小島，面積2.8平方公里。三亞市旅遊景區協會指，各景區已採取一系列提升旅遊體驗的具體措施，包括強化運力保障，尖峰時段加密班次，縮短遊客等待時間，為老弱病殘幼和孕婦等特殊族群開拓「暖心通道」，延長營運時間等。

雲南玉龍雪山採分流措施 除三亞外，雲南麗江玉龍雪山省級旅遊開發區管理委員會昨指，玉龍雪山景區目前已進入春節假期旅遊接待高峰，管理和服務壓力進一步加大，景區於即日起至周三採取分流措施，確保客流量控制在安全有序範圍。本報綜合報道