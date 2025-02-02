深圳再拓低空經濟 空中的士服務面世

【本報綜合報道】廣東深圳市近來積極發展低空經濟，推出「空中的士」等便捷出行服務，大幅縮減穿梭市內或往來其他城市的時間。「空中的士」服務目前提供「日常出行需求」、「遊覽觀光模式」及「緊急救援服務」3個服務範疇，儘管所需要的時間大減，但價錢不菲。

來回中山或珠海索價5.2萬一位 深圳市內航線約為10分鐘，飛往中山和珠海等大灣區城市則約為20分鐘，而空中的士「出行」範疇價錢則較昂貴，主要方便有預算的商務出行人士，深圳市內往龍崗區、坪山區航線每位收費9,800元（人民幣‧下同，約1.06萬港元），「深圳隨心飛」則每位要價1.98萬元（約2.15萬港元），來往深圳和中山及珠海等航線收費更需每人4.8萬元（約5.2萬港元）。

深圳布局直升機業務由來已久，目前包括東部通航、中信海直等在內的多家通用航空企業，在深圳開展載人空中交通商業化營運，發展聯程接駁、市內通勤、城際飛行、跨境飛行等空中交通新業態。數據顯示，深圳去年直升機飛行量達2.3萬架次，飛行規模在中國保持領先地位。

除「空中的士」外，無人機送貨也是低空經濟重點發展的一環。深圳某公園一天透過無人機下單的外賣便超過300單，僅靠數部無人機就完成配送，背後只需兩至3名無人機「飛手」掌控即可。

此外，速遞派送等領域也將逐步「無人化」，去年中央空中交通管理委員會已宣布計劃在深圳和重慶等6個城市展開eVTOL（電動垂直起降飛行器）試點。