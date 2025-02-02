法航母首抵印尼水域 疑針對華

【本報綜合報道】法國海軍戴高樂號航母上周二駛入印尼西努沙登加拉省龍目島，是戴高樂號首次抵達印尼水域。戴高樂號同月較早前在東南亞海域參與聯合演習，分析指此行針對中國。

印尼馬打蘭海軍基地指揮官上周二致詞，歡迎戴高樂號及其搭載1,780名人員到訪，希望此次訪問能使法方感受到印尼人民友好，加強法國海軍與印尼海軍的友好關係，特別透過兩國海軍合作。戴高樂號來訪旨在發展印尼與法國之間的雙邊合作，尤其是在國防與安全領域。

戴高樂號航母打擊群上月底參與代號「拉佩魯茲25」聯合演習，演習涉及馬六甲海峽、巽他海峽和龍目海峽，印尼、新加坡、馬來西亞、印度、澳洲、加拿大、英國及美國海軍戰艦參加。

評論認為演習針對中國，理由是上述三個海峽是解放軍前往中東、非洲和南太平洋的隘口，但法軍航母打擊群遠程對海打擊能力不強，解放軍動用兩艘055型驅逐艦基本可以保證其全部消滅或失去戰鬥力。

解放軍加強巡黃岩島周邊 解放軍南部戰區上周五組織海空兵力，在南海黃岩島領海領空及周邊區域開展戰備警巡。上月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強中國黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衞國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。