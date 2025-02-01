墓葬出土逾27萬顆珠子 揭5000年前女性重要地位

【本報綜合報道】一班來自西班牙、英國及美國的考古學家，早前在西班牙西南部一座距今約5,000年歷史的墳墓，發現由貝殼製成、世上有紀錄以來出土最多的帶孔珠子，總數超過27萬顆，或揭示當地女性古時在社會中擁有強大地位。研究成果周三發表在國際科學期刊《科學進展》。

每顆珠需花11分鐘製成 墓室中15名女性遺體被大量珠子覆蓋，穿孔內植物殘留物表明曾被線串成某種精緻、閃閃發光的服裝，例如兩件全身串珠束腰外衣、裙子及其他形狀不明的衣服或布料。研究人員估計每顆珠需花11分鐘製作，製成服裝則需10人每天工作8小時，耗時約7個月完成，遠超現今生產一件高級服裝所需工作量。

研究團隊認為，串珠禮服重而昂貴，相信墓內女性生前出席特殊場合或特殊儀式才會穿着，顯示她們在社會或宗教地位非常重要，不過未知當時是否屬於母系社會。