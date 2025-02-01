幹細胞心肌貼 助救治心衰竭

可捱過輪候時間 等移植手術拆彈 由來自德國、美國及比利時組成的科研團隊日前研發一款幹細胞心肌貼片，可增強已衰竭心臟功能，為正在等待移植心臟患者帶來一線生機。有關研究成果周三已刊在英國科學雜誌《自然》。

團隊首先從人類血液抽取血細胞，再重新編排成為模仿幹細胞，之後使其化為心肌細胞及結締組織，與膠原蛋白等結合後，最終製作出一塊心肌貼片。在臨床試驗中，一名患有嚴重心臟衰竭女子正等待移植心臟，其心臟表面被貼上10片心肌貼片後，最終能夠捱過輪候時間，得以接受心臟移植手術。

全球超過6,400萬人患有心臟衰竭，超過一半嚴重心臟衰竭患者在確診第一年就會死亡。心臟移植手術可提高患者生存機率，但合適的捐贈心臟長年短缺，加上手術昂貴，仍有許多患者無法及時得到救治。科學家一直嘗試直接向心臟注射心肌性幹細胞等，但這些方法常會導致心律失常、腫瘤生長，或遭人體免疫系統排斥。

首擁穩定生物移植器官 論文作者之一、德國格廷根大學醫學中心心臟及胸腔專家庫奇卡（Ingo Kutschka）形容，通過今次研究，人類現在首次擁有能夠穩定及增強心肌、由實驗室培育的生物移植器官。但有學者認為，雖然這項研究具開創性意義，但技術未完全成熟，還需進一步研究。本報綜合報道