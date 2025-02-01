哈馬斯釋8人質換回110囚犯 以色列不滿混亂一度叫停

以色列周四再與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯交換被扣押人員，哈馬斯釋放8名人質，包括3名以色列人和5名泰國人，換取以方釋放110名被關押的巴勒斯坦囚犯。過程中有以色列人質被群眾叫罵，以方一度宣布暫停釋放巴人，但在調解方介入後換俘得以繼續。

據報道，今次獲釋的以色列人包括備受關注的29歲女人質耶胡德（Arbel Yehud）、20歲女兵貝格爾（Agam Berger）和80歲老翁穆澤斯（Gadi Mozes），他們與家人團聚時激動相擁。以方人質在加薩走廊南部汗尤尼斯獲釋時，數百名當地人爭相觀看移交過程，現場持槍人員難以控制場面，群眾不斷叫罵；以色列總理內塔尼亞胡直斥令人震驚，斡旋方其後保證未來人質會安全獲釋。

以方因不滿釋放人質過程一片混亂，一度耽擱釋放巴勒斯坦囚犯的程序，至當日黃昏才由兩輛巴士將人載離監獄。數百名巴人在巴士抵達時上前迎接，獲釋的包括巴勒斯坦解放組織最大派別法塔赫旗下武裝組織的前指揮官祖貝迪（Zakaria Zubeidi），他因參與導致多名以色列人死亡的襲擊而入獄。另外，大批巴人在東耶路撒冷慶祝，其中12人被以色列警方拘捕。

哈馬斯周五公布預計於周六釋放的以色列人質名單，分別為54歲以色列男子卡爾德龍（Ofer Calderon）、35歲以色列男子比巴斯（Yarden Bibas）和65歲美籍猶太人西格爾（Keith Siegel）。以色列方面隨後公布，周六將釋放90名巴勒斯坦囚犯。

哈馬斯證指揮官被殺 另一方面，以色列去年7月13日襲擊加薩南部時，確認已殺死該組織的軍事指揮官戴夫，但一直未獲得哈馬斯證實。哈馬斯近日發表聲明證實戴夫已被殺，但沒有交代詳情。戴夫被視為哈馬斯在加薩的第2號人物，僅次於去年亦被以軍所殺的辛瓦爾。以色列當局指戴夫參與前年7月哈馬斯突襲以色列南部，殺死1,200人以及擄走超過250人。本報綜合報道