日外相住所遭神秘女闖入 保安措施欠嚴密

赴美出席特朗普就職禮時出事 日媒周四報道，外務大臣岩屋毅的住所上周四遭不明女子闖入，他其後證實事件，但稱沒有任何損失或受傷，已要求警方與宿舍方面加強保安措施。涉事女子上周五回到現場附近時，被警方逮捕，事件引起安全質疑。

報道引述相關人士指，該女子闖入岩屋毅在眾議院赤阪議員宿舍的住所。岩屋毅上周日啟程出發赴美參加美國總統特朗普的就職禮，並於上周四回國。據報道，岩屋毅出門前沒鎖門，回來卻發現門鎖了，故按了門鈴，開門的女子看起來40歲左右，兩人對視數秒後，女方突然逃走。涉事女子上周五再回到宿舍附近時落網，受查時自稱「受到外務省委託」、「是岩屋大臣叫我來的」，但外務省人士和岩屋毅均稱不認識她。

宿舍存隱患 岩屋毅返回始揭發 該宿舍樓高28層，住有多名日本政界重要人物，安保防範措施本應非常嚴密。但據指，赤阪宿舍其實並不會對所有到訪的人，進行嚴格身份證件檢查。因此該女子進入宿舍時告訴前台「是岩屋大臣叫我來的」，前台並沒詳細確認便允許她進入，反映赤阪議員宿舍安全戒備存有隱患。

岩屋毅周四晚作出回應，承認確實有人闖入他的房屋，但「沒有受到任何實質性損害」。他還稱，已向警方與宿舍安保方面提出，這種事件絕不應該發生，要求加強安保措施。有日媒引述政府官員表示，幸運的是，本次事件僅僅是一次闖入事件，如果闖入者的目的是暗殺或恐怖襲擊，後果不堪設想。本報綜合報道