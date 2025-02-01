魯比奧：華可下令關閉巴拿馬運河

【本報綜合報道】美國國務卿魯比奧本周將出訪巴拿馬及中美洲4國，是他上任後首次外訪。魯比奧周四表示，中國無疑已有應急計劃，一旦與美國發生衝突時關閉巴拿馬運河。巴拿馬總統穆利諾則表明，不會與美國就巴拿馬運河擁有權談判，但願向美國澄清運河控制權未落入中國手中。

巴方願向美澄清 華未奪控制權 魯比奧訪問巴拿馬前指出，巴拿馬運河兩個分別位於大西洋和太平洋出入口的港口由香港公司營運，對美國構成風險和直接威脅，如中方要求關閉運河，巴拿馬亦會執行，強調必須解決問題，不能任由其持續。他又指摘，中國將試圖在丹麥屬地格陵蘭發揮影響力，美國總統特朗普提出收購格陵蘭並非開玩笑，不排除用軍事脅迫獲取該島，以免失去談判籌碼。

穆利諾周四在記者會上表示，巴拿馬運河上的港口不受任何國家或軍隊控制，巴拿馬不會因有公司來自中國而給予特別待遇，當局正等待對相關香港公司的審計報告。他期待在魯比奧到訪當地時，就有共同利益的議題對話，包括打擊販毒、有組織犯罪、非法移民等。