特朗普：金磚國如欲取代美元將被加重稅

【本報綜合報道】美國總統特朗普周四重申，計劃於周六起對加拿大和墨西哥貨品加徵25%關稅，最快於當日決定是否豁免石油產品。他又指，鴉片類藥物芬太尼由中國流入美國，中國將要為此支付關稅。他另警告中國、俄羅斯等金磚國家，如試圖取代美元或削弱美元地位，將會面臨100%關稅。

被記者問及對加拿大和墨西哥進口石油加徵關稅的可能性時，特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，可能於周四晚作出決定，又指這項決定將取決於價格，包括油價是否合適，「他們對待我們是否得宜」。他認為，有多個理由向加墨加徵關稅，包括大量非法移民及芬太尼等毒品由這兩國湧入美國，美國對加墨的貿易赤字變相是對其提供補貼。

將向華貨加徵10%關稅 特朗普又表示，將對中國貨加徵10%關稅，但沒有具體說明時間。他早前曾稱，考慮在今日同步對華加徵上述關稅。美媒指出，無論特朗普作出甚麼決定，都將為針對中國、加拿大和墨西哥的單獨審查奠定基礎，最快可能在4月加徵更多關稅。