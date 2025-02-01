列根機場空難67死 包括兩華人 聯航局遭特朗普炮轟

美國華盛頓列根國家機場周三發生客機與黑鷹直升機在空中相撞空難。總統特朗普周四在白宮舉行記者會，證實機上67人全部罹難。他將矛頭指向前朝民主黨政府的多元平等政策，聘請不合資格的人擔任空中交通管制員，導致今次事件。遇難者包括兩名中國公民，中國外交部昨日對遇難者家屬表示深切慰問，稱已要求美方盡快查明事故原因。

特朗普在會上為死難者默哀片刻，之後透露撞機細節，指直升機以「令人難以置信的糟糕」角度飛行，又指涉事客機「一切都正確」，並且進入正規飛行軌道，「出於某種原因，我們有一架直升機處於相同的高度，但飛行角度卻非常糟糕」。他聲稱這架直升機具有「停止、上升、下降或轉彎的能力」，但它的「行為與所告知的某些相反」。特朗普猛烈抨擊美國聯邦航空局監管不力，並指前總統奧巴馬和拜登削弱了對航空安全的監管。他說在第二任期上任後已簽署了「恢復最高標準的空中交通」的行政命令，他表示，「悲劇不應該發生」。

特朗普指，他於2016年擔任總統時，曾確立嚴厲標準，將航空交通管制工作交由最聰明且具心理素質的人擔任，惟前總統拜登上台後降低了標準，稱對方任內聯邦航空局（FAA）的多元和包容僱用計劃竟包含嚴重智力障礙或有精神問題等員工，暗示意外或與該計劃存在一定關係。他並未指明意外與航空交通管制指示有關，但認為塔台給予的警告太晚，甚至在意外發生前，仍詢問直升機有否看到客機。此外，特朗普點名拜登政府的同性戀運輸部長布蒂吉格，形容他是災難。

前空軍出任FAA代理局長 特朗普稱日前已簽署行政命令，修正FAA的低標準，表示已任命曾於FAA工作超過20年的退役空軍羅什勞（Chris Rocheleau）擔任FAA代理局長，同時任命曾任參議院商務委員會法律顧問的麥肯納（Liam McKenna）擔任FAA首席法律顧問。他表示，聯邦航空局、全國運輸安全委員會和美國軍方將展開全面調查，找出災難原因，確保類似事故不再發生。全國運輸安全委員會表示會審視一切因素，在30日內提交初步調查報告。特朗普周五補充，事故中的黑鷹直升機飛行高度過高，遠遠超出200英尺（約61米）的限制。

中方促美盡快查明原因 內地官媒昨日報道，中國駐美國大使館對事故中所有遇難者表示沉痛哀悼，對家屬表示深切慰問。使館已要求美方核實有關情況並正式向中方通報，為有關遇難者家屬善後提供協助，也將在職責範圍內提供相關領事保護與協助。中國外交部亦指，事發後該部門和中國駐美使館第一時間啟動應急機制，已要求美方及時通報搜救進展，盡快查明事故原因，妥善做好後續處置。

事發於美國東部時間周三晚上9時左右，航班編號PSA5342、由太平洋西南航空營運的美國航空龐巴迪CRJ700客機載着60名乘客和4名機組人員，準備在列根機場33號跑道降落之際，與一架載有3人的美軍黑鷹直升機相撞爆炸，雙雙墜落機場附近的波托馬克河。據報道，今次空難共造成約20名花滑選手和教練遇難。本報綜合報道