年初一近2千萬人次跨區域流動

【本報綜合報道】周四年初二春運第17天，內地全社會跨區域人員流動量預計約2.86億人次，其中鐵路客運量950萬人次，公路人員流動量約2.73億人次，水路客運量120萬人次，民航客運量227萬人次。據廣東省交通運輸廳消息，周三全省跨區域人員流動量約1,992萬人次，同比增長5.32%。

同比增逾5%

據2025年綜合運輸春運工作專班數據，在周三年初一，全社會跨區域人員流動量逾2.05億人次，較去年同期增長5.4%。其中，鐵路、公路、水路、和民航客運量分別為551.2萬、1.96億、74.4萬和203萬人次，相較去年同期，除鐵路客運量下降0.9%，其餘公路、水路、和民航客運量均上升。