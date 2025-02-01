過年聚餐易骾魚骨 杭州醫院闢專科救急

進食時打鬧說話出事 4年拔3萬條 農曆新年吃飯總會有些意頭菜，例如吃魚寓意「年年有餘」。浙江省杭州師範大學附屬醫院表示，每年春節都要幫助了不少骾魚骨的患者，自2021年開設魚骨（異物內鏡）夜門診至今，累計拔除魚骨近3萬條。

自周二晚上開始，杭州師範大學附屬醫院的魚刺（異物內鏡）夜門診逐漸忙碌起來。據了解，骾魚骨的患者大多是在吃晚飯時，因為說話或是嬉笑打鬧出事。該院耳鼻咽喉科解道宇副主任醫生稱，除夕晚上已接診了20名患者，拔了17條魚骨。當中，大部分魚骨卡在扁桃體或舌根位置，用鑷子取出就可以，但也有一些卡得較深，需要喉內鏡輔助取出。

刺穿食道或致感染 早前，該院耳鼻咽喉科完成了一次複雜的手術。來自嘉興平湖、50多歲的杜先生（化名），5個月前吞嚥了一條魚骨，直到一個多月前出現頸部腫脹、流膿等症狀，入院時發現魚骨已刺穿食道，游走在頸部肌肉組織內，並引發局部感染。醫院最後花約兩個小時手術將魚骨取出，杜先生術後良好已出院。2024年，該院耳鼻咽喉科共接診約8,000宗咽內異物患者，其中絕大多數的異物是魚骨，其餘還有雞骨、瓜子殼、蝦殼、蟹殼等。

籲吃魚須細嚼慢嚥 解道宇提醒， 吃魚一定要細嚼慢嚥；裝了假牙的長者，因吞嚥感覺不靈敏易誤吞，吃魚要格外當心；給孩童吃魚要多用筷子捻一捻，確保魚刺剔除乾淨。若不小心魚骨卡喉，正確做法是避免繼續吞嚥硬質食物，可嘗試輕輕咳嗽將其排出。如看得見魚骨，可用鑷子自行取出；如果魚骨看不見或上述方法不見效，應禁食禁水，立即到醫院耳鼻咽喉科就診，交由專業的醫護人員處理，因為如果處理不當，可能會導致更加嚴重的後果。本報綜合報道