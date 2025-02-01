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嬰屍現水道 台警尋其父母
台灣台中市一名全身赤裸男嬰周二在梧棲區與龍井區之間龍安中排人造水道浮浮沉沉，獲打撈後證實死亡，其臍帶還沒脫落。台媒前日報道，警方已報請台中地方檢察署檢察官相驗指揮偵辦，積極調閱周邊閉路電視片段，追查男嬰父母及相關涉案人士身份。（綜合報道）
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