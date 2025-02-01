深海一號 迄產逾百億立方米天然氣

【本報綜合報道】內地首個超深水大氣田「深海一號」累計生產天然氣超過100億立方米，生產凝析油超過100萬立方米，其中去年天然氣產量逾32億立方米，其產量已連續3年維持30億立方米以上，運行狀態高產且穩定。

深海一號位於海南省南部，分為一期及二期開發建設，一期工程於2021年6月投產，二期工程則於去年9月投產，兩期工程天然氣探明地質儲量合計超1,500億立方米。深海一號氣田最大作業水深超1,500米，最大井深達5,000米以上，地層最高溫度達到138℃，地層最大壓力超過69兆帕，相當於家用壓力煲工作壓力的1,000倍，屬內地至今為止自主開發建設作業水深最深、地層溫壓最高、探勘開發難度最高深水氣田。

深海一號超深水大氣田持續穩產高產，離不開建設期高水平深水鑽完井技術攻關與技術創新。一期及二期攻克深水複雜井安全鑽井、井筒完整性、儲層保護、高效防沙、智能完井等多項技術難題，使內地深水鑽完井技術整體達到國際先進水平，為深水油氣資源自主勘探開發提供強勁技術支撐。透過開發建設深海一號一期及二期工程，內地探索建立完整超深水氣田運維管理制度、技術體系和人才培育體系，在保障產深水氣田高產穩產同時，可望推動更多深水油氣資源經濟高效開發。