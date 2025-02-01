嫌座位視線不佳 強佔後排 母子大鬧戲院 300觀眾焗退票

【本報綜合報道】春節期間，內地電影票房迭創新高。大年初一在安徽省蚌埠市某戲院內，卻因一對母子強行佔了別人的座位，導致全戲院300多人被迫退票。

網傳畫面顯示，戲院內一名男子站在後排座位，情緒激動稱「我就坐，你管我怎麼着」。旁邊一名女子出言反駁，引起現場眾人鼓掌。據相關影片評論區留言內容顯示，一對母子疑買了第二排座位的戲票，卻嫌視線不佳，竟霸佔了第13排的座位，並跟原來買了票的觀眾發生爭執。據目擊者稱，由於雙方協商無果，戲院報警並停放電影，全院觀眾被迫退票。其後警員到場處理，將涉事母子帶走。

打工作人員 遭警帶走 戲院工作人員前日表示，事件已由警方處理，票價全部退還給顧客。該工作人員表示，涉事母子一直不聽勸解，「還打了我們工作人員幾拳」，幸遇襲工作人員「穿得多」，並無大礙。涉事母子稱自己的座位位於側面，嫌棄視線不好，「非要坐人家中間的位置，然後就發生口角了」。