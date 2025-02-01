墨爾本公路車撞車 中國公民2死3傷

中國駐墨爾本總領事館昨日發布消息，著名景點、有澳洲最美公路之稱的大洋路周二發生兩車迎面相撞的嚴重交通事故，造成兩名中國公民遇難，3名中國公民受傷。

華駐墨爾本總領館跟進協助 中國駐墨爾本總領館立即啟動應急機制，第一時間向維州警方核實情況，同時迅速與有關家屬取得聯絡，並協助他們與醫院和警方溝通。總領事房新文前日前往醫院看望傷者，並向遇難者家屬表示慰問。中國駐墨爾本總領館正持續跟蹤事件進展，全力妥善處理有關後續事宜。

據維多利亞省警方消息稱，事故發生於周二下午3時40分左右，現場為普林斯鎮（Princetown）。事發時兩輛私家車迎面相撞，其中一輛車上的司機送院，無生命危險，車上乘客則當場死亡。另一輛載有3人的私家車，其中一名乘客同樣當場死亡，司機和另一乘客則傷重送院。

相關路段彎曲起伏存風險 中國駐墨爾本總領館表示，維省道路彎曲起伏、部分路段路況不佳，駕駛習慣、交通規則和國內差異較大，同時右舵靠左行駛，交通安全風險不容忽視。領館再次提醒領區中國公民增強自我保護意識，注意交通安全。國內初次來澳旅客，強烈建議不要自駕，以減少發生意外的風險。自駕時除了確認所駕車輛已購買車輛碰撞險、盜搶險和第三者責任險3種澳洲基礎保險外，建議同時購買交通意外保險和緊急救援醫療保險。本報綜合報道