KK園區原定釋放39華人 緬邊防部隊突通知延遲

【本報綜合報道】中國公安部副部長劉忠義周一訪問泰國討論共同打擊電詐團夥後，原定周四緬甸詐騙園區釋放61人，其中逾半是中國人。惟泰方突然接到緬甸邊防部隊通知會延遲放人，因未得到軍政府的許可。

稱未得到軍政府許可 據泰媒報道，原定周四從緬甸妙瓦底地區的KK園區釋放上述人士，釋放地點是在泰緬邊境上的第二友誼大橋，但負責控制KK園區、和緬甸軍政府結盟的邊防部隊通知泰方延遲放人。這批人包括39名中國人、13名印度人、5名印尼人，以及各一名馬來亞人、巴基斯坦人、埃塞俄比亞人和哈薩克斯坦人。

泰媒引述消息指，劉忠義曾到訪位於泰國達府的美達地區，該區域位於KK園區的正對面，另造訪美索地區的出入境關卡。他和泰方官員會晤時表示，希望泰方切斷KK園區的電力供應，並切斷園區的資金進出渠道；又指目前關押在曼谷的佘智江是中國政府打擊的電詐頭號通緝犯，希望將他引渡回國受審。