研究：華或用經貿拉攏汶萊 取代英軍事部署

【本報綜合報道】台媒昨日引述一份英國研究報告指，英國在汶萊有軍事基地，雙方長期開展軍事合作，但考慮到汶萊的第一島鏈戰略位置，以及中國在當地持續擴張經貿和基建影響力，建議英國從多方面加強與汶萊的關係。該報告警告，中國可能試圖更積極運用其經濟和科技影響力，讓汶萊進一步靠攏，甚至要求英國撤出當地軍事部署，由中國軍隊取代。

英國研究機構Adarga與另一研究院近日共同發表報告，指英國在汶萊的經貿和科技影響力式微，對兩國軍事合作關係構成風險。機構分析2019年至去年的雙邊防衞合作，發現兩國雖曾共同舉行軍演，並召開軍事與政治高層會談，但期間汶萊並未向英方購買任何軍備。此外，英國在汶萊的經貿投資活動有限，甚至不及美國。

警告將危害美對台協防 與此同時，中汶雙邊貿易額是英汶的逾22倍，中國也是汶萊的重要數碼基建夥伴，雖然汶萊軍方仍使用GPS而非中國開發的北斗系統，但英美在汶萊該領域扮演的角色極有限。中國在軍事領域持續增進與汶萊往來，不少迹象顯示汶萊在地緣政治領域日益與華同調，甚至在南海爭議傾向減少批評中國。一旦中國成功在汶萊增加軍事存在，不僅恐危害美國對台協防，亦可能傷害英美關係。