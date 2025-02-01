華疑建軍事指揮中心 規模或全球最大

中國加強軍隊建設。（Getty Images ）

【本報綜合報道】英媒昨日引述消息報道，有迹象顯示中國正在北京西邊建造巨型軍事指揮中心，規模或為全球最大，是美國國防部的10倍。該處有多個被深挖的洞口，軍事專家判斷未來可能用於容納大型堅固掩體，包括在核戰期間供軍事領導人使用。

據報道，美國情報界正評估多張衞星圖片，當中顯示北京西南30公里處一塊約6平方公里的建地。多名美國前任和現任官員透露，情報界密切追蹤該處的情況，估計主要的建築工程約去年中期開始。另有專家指出，該工程至少動用100台起重機，這些地下基礎設施之間可能有互相連接的隧道。

中方被指欲建先進核戰能力 多位情報分析師將該工程命名為「北京軍城」（Beijing Military City），該處本月較早前非常繁忙，雖未見明顯的軍事人員或設備，但有一些標誌警告勿操作無人機或拍照，入口警衞強調禁止入內。美國中央情報局前中國分析主管韋德寧認為，如這確實是供中國軍事領導層使用的新建先進地下指揮中心，反映中方不止有意打造世界級常規部隊，更要建立先進核戰能力。