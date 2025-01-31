貝努小行星發現DNA 或曾太空孕育生機

逾121克小行星貝努的岩石和塵埃樣本，前年由美國太空總署（NASA）太空探測車奧西里斯-REX送回地球，並分給兩個獨立國際研究小組，研究結果周三分別發表在英國科學雜誌《自然》和科學期刊《自然天文學》。其中有突破性發現，揭示樣本中含有水、碳、氮、氨基酸等多種有機化合物，包括脫氧核糖核酸（DNA）的基本鹼基，證明小行星可能為早期地球提供孕育生物出現的關鍵成分，且這些成分幾乎從一開始就與水混合在一起。

發表在《自然天文學》的研究結果指出，樣本中發現了數千種有機化合物，包括構成蛋白質的20種氨基酸中的14種，以及構成地球生命基因物質DNA和人體基因核糖核酸（RNA）的全部5種鹼基。

樣本首揭鹽和礦物質 發表在《自然》的文章則指出，樣本中發現以前從未在小行星樣本中見過的鹽和礦物質，分析表明貝努的母體小行星曾是一個充滿水分和鹽分的環境，水分逐漸蒸發後殘留鹽水，這種高鹽水環境特別有利於形成各種有機化合物，但研究人員還未發現這些化學成分進一步結合形成原始生命體的迹象。

行星科學家認為，有關成果加強了生命構成要素可能起源於太空的觀點，為貝努或為早期地球和太陽系其他天體，輸送水和生命必須化學成分發揮了關鍵作用的理論增添了砝碼，為推動太陽系形成過程提供了前所未有的洞見。本報綜合報道