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石破茂擬下周訪美 首晤特朗普
石破茂（圖）尋求與特朗普會面。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】日本首相石破茂正計劃下周五出訪美國，與總統特朗普舉行首次峰會。
知情人士指，日本政府曾探討石破茂在特朗普就職前會面的可能性，先是在去年11月，然後是今年1月，但都沒有實現。石破茂最近表示，他正在尋求盡早與特朗普舉行峰會。
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