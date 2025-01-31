日貨車3天前遇路陷 司機墮坑失聯至今

事發後再度崩塌 泥水填埋救援難 日本埼玉縣八潮市縣道交叉路口周二突然塌陷，一輛貨車墮入大坑中，74歲男司機受困。男司機至昨日仍未尋回，且再次發生塌陷令兩個大坑連在一起。

貨車周二早上9時50分左右駛經交叉路口而墮坑，坑洞最初約3米寬，其後擴大至約10米、深約6米。由於積水及泥沙填埋駕駛座部分位置，導致救援困難。受困男司機起初仍有意識，甚至能夠對話，至同日下午1時左右無法聯絡。埼玉縣擔當課解釋，縣道地下約10米處下水管道開始腐蝕，泥沙流入破損部分，造成地下出現空洞，當上方車輛經過時，因重量無法負荷可能造成塌陷。

埼玉縣籲避用下水道 影響120萬人 埼玉縣知事大野元裕表示，可能是下水道管內泥沙被沖走，無法排除塌陷擴大可能。埼玉要求埼玉市等縣內12個市町避免使用下水道，影響至少約120萬人。由於地下有燃氣管道，警方呼籲現場方圓200米居民前往市政府大樓躲避。為了減少坑中的水量，周三深夜開始將下水道的污水緊急排放到河中。水泵車抽出污水後以氯消毒，通過管道排放到附近的新方川中。消防部門稱，新的塌陷仍不時發生，需要警惕次生災害。本報綜合報道