在華日僑人數 連續12年減少
【本報綜合報道】日本外務省周三公布海外僑民人數調查統計，去年在華日僑人數時隔21年首次跌至海外日僑人數榜第三位。
海外僑民包括在國外居住3個月以上和擁有永住權的日本國民，日僑人數最多的是美國，但較前一年減少0.3%至413,380萬人。自1996年開始統計以來，美國一直居首。第二位的澳洲日僑人數，增加4.3%至104,141人。澳洲自2008年來一直位居第三，但去年超越中國首次升上第二。在華日僑減少4.2%至97,538人，更跌破2004年以來維持的10萬人大關，較2012年約15萬人峰值減少35%左右。
全球海外日僑數5年續降
在華日僑數連續12年減少，可能與中國經濟增速放緩、有日本人因間諜嫌疑被拘、在華日資企業銷售低迷及日僑遇襲案有關，或對擴大兩國交流和經濟合作造成負面影響。去年全球日僑總數為1,293,097人，較前年微減。從新冠疫情蔓延的2020年起，日圓貶值導致在海外生活負擔加重，日僑人數連續5年減少。
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