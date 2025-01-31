在華日僑人數 連續12年減少

海外僑民包括在國外居住3個月以上和擁有永住權的日本國民，日僑人數最多的是美國，但較前一年減少0.3%至413,380萬人。自1996年開始統計以來，美國一直居首。第二位的澳洲日僑人數，增加4.3%至104,141人。澳洲自2008年來一直位居第三，但去年超越中國首次升上第二。在華日僑減少4.2%至97,538人，更跌破2004年以來維持的10萬人大關，較2012年約15萬人峰值減少35%左右。