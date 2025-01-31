特朗普擴建關塔那摩 可拘留3萬非法移民

古巴提抗議 指蔑視人道主義 美國總統特朗普周三在白宮簽署《拉肯‧萊利法案》（Laken Riley Act），賦予聯邦政府更廣泛權力驅逐涉嫌犯罪的非法移民。他下令在古巴東部關塔那摩灣擴建拘留營，用於拘留多達3萬名非法移民，古巴已對特朗普的舉動提出抗議。

稱關押最惡劣外國罪犯 《拉肯‧萊利法案》是特朗普上任後簽署的首項立法，以去年被一名委內瑞拉男子非法殺害的22歲喬治亞州護理學生萊利（Riley）命名。特朗普稱，關塔那摩拘留營將關押威脅美國人的最惡劣非法外國犯罪者，部分人的罪行非常嚴重，甚至不相信其他國家能關得住他們，因此把他們送到關塔那摩。白宮其後公布，特朗普簽署備忘錄。

國土安全部部長諾姆透露，會擴建關塔那摩基地拘留營，建造可容納數千人的臨時房屋和其他設施。邊境沙皇霍曼指，拘留營由美國移民及海關執法局（ICE）運作，會要求國會撥款擴建。國防部長海格塞斯表示，關押在關塔那摩的非法移民會與囚犯分隔。非法移民將送入單獨拘留營，至完成文書工作並安排遣返航班。如果非法移民所屬國家不願意接收他們，便送往第三國。

古巴國家主席迪亞斯-卡內爾指摘，美國新政府採取殘酷行動，把數千名強行驅逐的移民關押在古巴關塔那摩灣的美軍基地，基地位於非法佔領的古巴領土之上。古巴外交部長羅德里格斯批評，美國在關塔那摩基地建立臭名昭彰的酷刑和非法拘留監獄，把移民關押在基地蔑視人道主義狀況和國際法。

監獄多次傳出酷刑虐囚 關塔那摩美軍基地曾用於安置美國在海上攔截的偷渡者，上世紀90年代關押過約3.4萬名海地和古巴偷渡者。2001年911恐怖襲擊後，美國在關塔那摩建立一座監獄，專門用於關押美軍在全球反恐行動中拘捕的嫌疑人。美國政府認為，嫌疑人是非法戰鬥人員，因此不享有《日內瓦公約》規定的戰俘權利。關塔那摩監獄多次傳出酷刑和虐囚醜聞，廣受國際社會譴責。本報綜合報道