白宮附近空域相撞 客機美軍機至少28亡

共載67人同墜河 水溫近冰點恐無生還者 美國發生16年來最嚴重空難，一架載有64人的民航客機周三晚上在鄰近白宮的華盛頓列根國家機場附近上空，與一架載有3人的美軍黑鷹直升機相撞爆炸，雙雙墜落機場附近的波托馬克河。救援人員撈出28具遺體及找到客機其中一個黑盒，料無人生還。

由太平洋西南航空營運的美國航空龐巴迪CRJ700客機（航班編號PSA5342）載有60名乘客和4名機組人員，從堪薩斯州威奇托市艾森豪威爾國家機場起飛，晚上9時左右準備在華盛頓列根機場33號跑道降落之際發生意外。出事客機於2004年製造，最多可載70人。事發時飛行高度為400英尺，時速225公里，在波托馬克河上空急墜跌入河中後斷開兩截。

黑鷹隸屬陸軍 展例行任務 與客機相撞的黑鷹直升機隸屬美國陸軍第12航空營B連，事前從維珍尼亞州貝爾沃堡戴維森陸軍飛行場起飛，展開例行訓練任務，事發時沒有高級軍官或貴賓在機上。列根機場事後立即暫停所有航班升降，警方、消防、海岸防衞隊等逾300人在波托馬克河區域搜救，聯邦調查局派出水底搜索隊協助。兩架飛機均墜入接近冰點水溫的河中，加劇搜救工作困難，救援人員陸續找到人體殘肢及飛機殘骸。死者遺體由船運送上岸後，交由救護車送往南國會大街臨時帳篷搭建的殮房。

14滑冰運動員參賽回程遇難 美國花樣滑冰協會證實，協會中多名運動員在出事客機上。運動員、教練及家屬當時剛參加完在堪薩斯州威奇托市舉行的美國花樣滑冰錦標賽及國家發展訓練營，在回家途中不幸遇上意外。美國花樣滑冰錦標賽本月21日至26日在威奇托市舉行，為期3天的國家發展訓練營在錦標賽結束後展開，出事客機是當天唯一從威奇托直飛華盛頓的航班。

美國花樣滑冰運動員馬拉維拉及經理人扎卡里安透露，至少14名花樣滑冰運動員在客機上，包括希什科娃及瑙莫夫。兩人曾聯袂代表蘇聯和俄羅斯國家隊參並於1994年贏得世界錦標賽雙人滑冠軍。二人還在世錦賽上贏過銀牌（1995年）和銅牌（1993年），並曾四度斬獲歐洲錦標賽銅牌（1991-1993年，1995年），1994年摘得歐錦賽銀牌。職業生涯結束後，兩人便長期在美國從事教練工作。本報綜合報道

撞擊後發生猛烈爆炸（紅圈示）。 涉事的黑鷹直升機隸屬美國陸軍。圖為同型號直升機。 客機與美軍直升機半空相撞位置 有直升機在河上進行搜救。 從紅外線夜視圖片可見在波托馬克河上的殘骸。 圖為美國航空龐巴迪同型號CRJ700型飛機。 美國近年嚴重空難