雲養騙局猖獗 多部門籲勿輕信

「高利保本是陷阱」

「雲養」中的「雲」是指「雲端」，例如「雲養牛」即代表投資者只需認養牛隻，即可成為牛主，更可透過直播目睹遠端牛隻如何生活等。上述部門提醒，雲養經濟領域欺詐活動主要有三大特徵，一是以「農業+科技」為噱頭，對外宣稱低風險、高收益，不過真實經營模式難以支撐其承諾收益，其次是不法分子依託互聯網、流動應用程序開展營運，通過網上支付工具收付資金，風險波及範圍廣、擴散速度快，資金監管和追蹤難度大，最後是不法分子以種養收益分紅、農特產品返還等為誘餌，吸引公眾投入資金，部分甚至利誘參與人發展下線人員加入，不斷擴充資金池，涉嫌非法集資及傳銷等多種違法犯罪行為。