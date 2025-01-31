先曝光後核查 點名15違規公僕 雲南紀監委整肅

酒駕賭博 私車公養 連續10天通報混帳 雲南省紀委監委從周日至下周二，連續10天採取「先曝光、後核查、再處理」的方式，對黨員、公職人員涉嫌酒駕、賭博問題和違規使用公車、私車公養問題集中通報曝光。

雲南省紀委監委昨日通報一宗涉嫌私車公養問題和兩名黨員、公職人員涉嫌酒駕問題。通報稱，春節「四風」問題監督檢查發現，曲靖市沾益區白水鎮人民政府工作人員張雙喜利用工作之便，使用公務用車加油卡給其私車加油4次，合計金額1,126.05元人民幣（約1,223.6港元）。

強化警示震懾 另外，楚雄州楚雄市東瓜街道辦事處經濟發展辦副主任魏玉朝，1月14日晚因涉嫌醉酒駕駛機動車被公安機關查獲；中共黨員，昆明市宜良縣北古城鎮陳家渡社區黨委書記、居委會主任楊明霖，周日晚上8時56分因涉嫌酒後駕駛機動車被公安機關查獲。

雲南連續5年在春節期間集中通報酒駕、賭博等典型案例。此前4天，雲南省紀委監委已連續曝光4批黨員、公職人員涉嫌酒駕、賭博和違規使用公車、私車公養問題。5天來，已經有15名黨員、公職人員被當局曝光。

雲南紀檢監察機關緊盯時間節點，點名道姓通報曝光，「先曝光、後核查、再處理」方式，體現動真格與見真章的強大力度，通過強化警示震懾，足以讓幹部迷途知返，防止僥倖心理作祟。本報綜合報道