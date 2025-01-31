春運第16天 鐵路料發送950萬客次

靈隱寺拾38遺失身份證

北京市園林綠化局指，全市公園春節期間推出175項生態文化活動，周三年初一共接待遊客72.99萬人次；浙江杭州靈隱寺人潮如鯽，有執勤警員巡視期間，拾到38張來自不同省市的遺失身份證，遂設立臨時失物招領處，並主動聯動派出所指揮室主動聯絡失主，目前已成功歸還16張。陝西西安市秦始皇帝陵博物院周三的春節部分門票售罄，博物院不僅延長開放時間，且在假期高峰增加門票總投放量，強調博物院已實施分時預約和錯峰參觀措施，呼籲民眾提前預約門票。