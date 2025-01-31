中東部雨雪來犯 南方迎先暖後冷

北方積雪逾10厘米 最低溫-20℃ 中國氣象局指，中東部昨日起出現新年首輪較大範圍雨雪天氣，北方降雪集中在昨日至明日早晨，陝西、河南等地部分地區將有大雪，局部地區暴雪。南方大部分地區以小到中雨為主，陰雨將持續至下周日。北方氣溫持續偏低，南方則先暖後冷，需注意防寒保暖。

全國大部分地區在晴好天氣中度過大年初一，氣溫升幅在2℃至4℃左右，局部地區升溫超過6℃。黃淮南部、江淮西部、江漢地區最高氣溫回升至12℃左右。然而，新一輪雨雪初二來襲，甘肅東部、陝西南部、山西南部、黃淮西部、江漢北部等地有小到中雪或雨夾雪，陝西南部、湖北西北部、河南西部、甘肅東南部等地部分地區有大雪，局部地區暴雪。

專家提醒，陝西南部、河南中南部等地山區累計降雪量較大，新增積雪深度較深，有登高計劃的民眾要及時關注預報預警訊息，注意安全。受積雪和冷空氣影響，北方地區氣溫於春節假期將持續偏低，特別是東北地區、內蒙古東北部一帶，積雪深度超過10厘米，局部地區更是超過30厘米，最高氣溫不足零下10℃，最低氣溫不足零下20℃。

武漢最高溫 昨18℃後日5℃ 在冷空氣和陰雨共同影響下，南方氣溫由偏高轉為偏低。武漢昨天最高氣溫為18℃，到了後天最高氣溫僅5℃。南方大部分地區有小到中雨，局部地區大雨。氣象部門提醒，新一輪較大範圍雨雪正值春節假期出行、出遊高峰，建議公眾及時關注天氣預報、預警訊息和路況訊息，做好出行安排並注意出行安全，雨雪天氣駕駛車輛時應降低車速，保持車距，注意避讓行人和其他車輛。春節假期最後兩天中東部大部分地區將以晴好天氣為主，利於春運返程。本報綜合報道