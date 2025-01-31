自稱TikTok難民 美網民小紅書度歲

【本報綜合報道】TikTok日前儘管獲美國總統特朗普延長「不賣就禁」法令，但仍有大量美國網民湧入中國社交平台小紅書，更自嘲為「TikTok難民」，成為美國網民認識中國文化的全新窗口。除寵物、美妝和美食等熱門話題，隨春節到來，當地網民更對中國傳統節日的興趣日益高漲，並以自身方式參與其中。

試包餃子寫揮春 不少美國網民對春節充滿好奇，紛紛在小紅書搜尋相關資訊，通過中國網民分享的指南學習春節各種禮儀與習俗，包括嘗試包餃子、寫揮春，甚至「雲看春晚」，亦有人模仿中國家庭「圍爐吃年夜飯」，利用當地食材復刻春節大餐。

其中，「包餃子」成為許多外國網民首個春節挑戰，他們根據小紅書上詳細教程，並在中國網民遠程指導下，成功製作地道中式餃子，儘管過程中或出現麵團不均勻和餃子皮破裂等烏龍，卻拉近中外網民距離，有美國網民指「這是我第一次真正感受到一個傳統節日的溫暖。」小紅書被許多外國網民稱為「春節學堂」，能從中學到春節歷史、寓意與背後文化價值。