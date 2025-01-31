斥DeepSeek涉挪用專有模型 OpenAI稱已掌握證據
【本報綜合報道】美國人工智能開發公司OpenAI前日表示，有證據顯示中國AI初創公司DeepSeek使用OpenAI專有模型來訓練DeepSeek AI模型成為開源競爭對手。
OpenAI向英國《金融時報》指，已經看到一些「蒸餾」的證據，懷疑是來自DeepSeek。英媒解釋，開發人員使用「蒸餾」技術，透過使用更大、能力更強的AI模型輸出，在較小的AI模型上獲得更好性能，從而能夠以更低成本在特定任務上獲得類似結果。「蒸餾」是業界常見做法，擔心的是DeepSeek是為了建立自己的模型，違反OpenAI服務條款。OpenAI服務條款規定，使用者不能複製該公司的任何服務或利用輸出來開發與競爭模型。
DeepSeek應用程式前日於意大利的蘋果等應用商店未能下載，但未有解釋原因。意大利資料監管機構負責人表示，早前要求DeepSeek提供有關個人資料使用的問題，包括從何處收集個人資料、收集甚麼人的個人資料、收集目的、基於甚麼法律依據及個人資料是否儲存在中國，DeepSeek就有關問題有20日時間答覆。
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