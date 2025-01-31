斥DeepSeek涉挪用專有模型 OpenAI稱已掌握證據

OpenAI向英國《金融時報》指，已經看到一些「蒸餾」的證據，懷疑是來自DeepSeek。英媒解釋，開發人員使用「蒸餾」技術，透過使用更大、能力更強的AI模型輸出，在較小的AI模型上獲得更好性能，從而能夠以更低成本在特定任務上獲得類似結果。「蒸餾」是業界常見做法，擔心的是DeepSeek是為了建立自己的模型，違反OpenAI服務條款。OpenAI服務條款規定，使用者不能複製該公司的任何服務或利用輸出來開發與競爭模型。