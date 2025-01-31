赴參院聽證會 美候任商務部長 倡徵華最高關稅

另斥日韓搞針對 致貿易不公艱巨 美國總統特朗普上任以來，一直揚言對中國、加拿大及墨西哥等揮舞關稅大棒。商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）前日出席參議院聽證會稱，美國應該對中國徵收最高水平關稅，以恢復公平貿易。

盧特尼克稱，美國受到全球貿易環境的不公平對待。為了平衡美國的貿易關係，建議對多個國家徵收全面關稅，美國可以利用關稅來創造互惠、公平和尊重。盧特尼克還鼓吹對華強硬，對中國徵收最高關稅。盧特尼克談及人工智能（AI）問題，指控中國AI模型DeepSeek竊取美國知識產權，承諾要在就任後嚴格執行對中國的出口管制，以阻止中國使用美國的技術與美國競爭。他主張在晶片出口、開源AI模型以及在中國伺服器託管美國開發的AI模型等方面，施加更多限制。

遏對農業工業等影響 除針對中國外，盧特尼克還將矛頭指向日本、南韓，指摘兩國在貿易中利用美國的「善良本性」，現在是時候讓生產線回到美國。盧特尼克承認關稅可能令特定產品價格上漲，但不是全部且不會導致通脹，會努力控制對農業和工業等行業的影響。他又指，如果加拿大和墨西哥迅速行動阻止毒品芬太尼湧入美國，就可避免加徵25%關稅。

特朗普曾放話稱，考慮從下月1日起對中國出口到美國的商品加徵10%關稅。他表示，寧願不對中國徵收關稅，但關稅是一種對中國的巨大力量。盧特尼克是美國金融服務機構康托·菲茨傑拉德公司首席執行官，同時是特朗普的金主之一。盧特尼克一直支持特朗普的經濟政策，呼籲降低企業稅收、減少監管、增加石油生產和提高關稅。本報綜合報道