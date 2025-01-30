1月30日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月30日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
萊爾山鼩鼱 首被鏡頭捕捉
萊爾山鼩鼱可謂是美國加州最神秘的哺乳動物，從未被人類相機捕獲蹤影。美媒周二指，兩名美國研究員聯同一名野生動物攝影師去年11月深入內華達山脈東部，史無前例地拍到活生生的萊爾山鼩鼱照片，可能是人類首次見到其真實樣貌。團隊希望今次發現能提高大眾對這種物種的認知，並支持未來保育工作。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250130-0130_00180_064/萊爾山鼩鼱--首被鏡頭捕捉
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc