兩岸國際

萊爾山鼩鼱 首被鏡頭捕捉
萊爾山鼩鼱可謂是美國加州最神秘的哺乳動物，從未被人類相機捕獲蹤影。美媒周二指，兩名美國研究員聯同一名野生動物攝影師去年11月深入內華達山脈東部，史無前例地拍到活生生的萊爾山鼩鼱照片，可能是人類首次見到其真實樣貌。團隊希望今次發現能提高大眾對這種物種的認知，並支持未來保育工作。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者