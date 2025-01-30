兩岸國際

小樽景點增保安 應對人流

日本北海道小樽市周二在熱門景點、電影外景地「船見坂」增設保安人員，應對農曆新年期間遊客擁堵情況。這是船見坂周圍首次有保安，將持續到3月底。船見坂是電影《情書》的外景地之一，它在中韓兩國很受歡迎。船見坂周圍有許多住宅，民眾指有人擅自進入私有土地拍照。（綜合報道）
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