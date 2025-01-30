兩岸國際

大壺節現人踩人 印度30死

印度北方邦普拉亞格拉杰昨日舉行「大壺節」（Kumbh Mela）活動時發生人踩人事件，造成至少30人死亡，90人受傷。印度教慶典「大壺節」是全球最大規模的宗教集會，本月13日開始，為期6周。一名朝聖者憶述，事發時沿着一條有護欄的行人道往河邊沐浴，突然有一群人開始推，很多人被擠壓。（綜合報道）
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