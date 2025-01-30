日揆擬增與華溝通 推進戰略互惠關係

【本報綜合報道】日本首相石破茂周二出席參議院質詢時表示，將與中國加強溝通，努力推進日中戰略互惠關係的全面發展，並構建「具有建設性且穩定的雙邊關係」。

石破茂表示，將致力於進一步強化包括首腦層面在內的廣泛溝通，減少課題，開展合作。周二是農曆新年除夕，他透過首相官邸網頁以日文、英文和中文向在日華僑、華人發表春節賀詞。其中，中文賀詞有繁體和簡體兩個版文。賀詞提到，國際形勢日益嚴峻複雜，為了克服分裂與對抗，日本將繼續與其他國家展開對話與合作，維護和加強基於法治的國際秩序。

自民黨憂放寬華客簽證 此外，日本執政自民黨周二開會討論了放寬中國人赴日旅遊簽證條件的問題，會上提到考慮在日本專屬經濟區新發現疑似中國設置的浮標，以及中國有關部門拘押日本人等，在日中之間的問題尚未解決下，放寬中國人赴日旅遊簽證之舉是缺乏平衡。外相岩屋毅則指，知道存在各種意見，政府將認真進行說明，放寬簽證條件的措施會按計劃實施。