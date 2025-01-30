釜山航空客機火 增至7傷 疑電子產品釀禍

行李架濃煙滾滾 176人滑梯逃生 南韓釜山航空赴香港客機機尾起火事件增至7人受傷，事故原因初步猜測是行李架上不明物品自燃所致。有乘客憶述，行李架發出「啪啪」聲響後開始冒煙，猜測可能是移動電源或其他電子產品肇禍。

航班編號BX391的空中巴士A321客機於周二晚上10時15分左右，在釜山金海機場停機坪準備起飛時，機尾發生火災，機上載有169名乘客、6名機組人員及一名維修員，全部利用緊急滑梯逃生。7人在撤離過程中受傷，包括4名機組人員。

艙務員曾拿滅火器撲救 一對坐在起火位置的夫婦稱，當時機艙服務員曾詢問附近乘客「行李內放了甚麼東西」，不久後濃煙迅速擴散。機艙服務員要求乘客坐下，並拿滅火器嘗試滅火，但艙內煙霧瀰漫，火花竄出行李架。

釜山消防災害本部表示，機組人員事發時正在飛機後部廚房內，看到行李架內冒出濃煙和火燄，隨即向控制塔報告發生火災。釜山消防災難本部正與國土交通部航空鐵路事故調查委員會討論聯合調查計劃，以確定飛機起火原因。有任職機長的網民分享對事件的看法，指出火災相信不是從飛機輔助動力裝置開始的，可能是輔助電池、電子煙等行李起火，又或者是有人在洗手間吸煙、機艙上部發生電器短路。本報綜合報道