微軟調查涉DeepSeek組織 疑盜AI技術數據

美海軍發內部電郵禁用 中國人工智能（AI）模型DeepSeek（深度求索）發布後引起市場關注，美媒引述知情人士指微軟和OpenAI正調查與DeepSeek有關的一個組織是否以未經授權方式，取得OpenAI技術輸出數據。白宮周二表示，正評估DeepSeek對美國國家安全影響。

報道指，微軟的安全研究人員去年秋季觀察到他們認為可能是與DeepSeek有關聯的個人，使用了OpenAI應用程序編程接口（API）竊取大量數據。軟件開發人員可付費得到API使用許可證，把OpenAI的專有AI模型集成到自己的應用程序。微軟是OpenAI的技術合作夥伴和最大投資者，已向OpenAI通報上述情況。

白宮指對AI業敲警鐘 美國海軍上周五發內部電郵禁止海軍人員使用DeepSeek，要求不得以任何方式下載、安裝或使用DeepSeek模型，不得把DeepSeek用於任何與工作相關的任務或個人用途。美國海軍發言人證實，電郵是根據美國海軍首席資訊長的生成式AI政策指引發出。

白宮發言人萊維特稱，DeepSeek是對美國人工智能產業敲響警鐘，白宮會確保美國在人工智能領域的主導地位。眾議院對華戰略競爭特別委員會主席穆理納發表聲明，指美國不能容許DeepSeek威脅美國國家安全，亦不能夠容許中方利用美國的技術，推進人工智能野心，美國必須迅速採取行動，對DeepSeek所依賴的關鍵技術實施更強有力的出口管制。

澳洲稱關注私隱問題 而澳洲工業和科學部長胡西克對DeepSeek的私隱問題表示關注，認為須謹慎採用。胡西克指，在DeepSeek的數據管理和私隱等問題上，仍有很多問題需要解答，中國公司處理手法可能與西方不同，要非常小心對待中國的聊天機械人。本報綜合報道