白宮停發補助金 或擾亂教育醫療

【本報綜合報道】美國白宮行政管理和預算局周二下令，暫停發放所有聯邦補助金及貸款。白宮的決定可能擾亂部分教育、醫療、房屋援助及救災等項目。

將審查是否涉性小眾包容計劃 白宮行政管理和預算局周一在備忘錄中表示，政府將審查資金，以確保符合總統特朗普的行政命令，包括撤銷涉及性小眾的多樣性、公平及包容性計劃。備忘錄指，利用聯邦資源推展有關政策，是浪費納稅人的錢，不能改善服務對象的日常生活；任何用於對外援助及非政府組織的資金亦會被凍結。

民主黨批評特朗普政府的決定非法及危險，是史無前例，將對全國帶來毀滅性影響。參議院民主黨領袖舒默表示，政府無權停止國會批准的支出，實施這項命令將損害數以百萬計美國人的利益。

舒默呼籲撥款委員會在考慮行政管理和預算局局長人選時放慢腳步。特朗普提名出任這個職務的人選是沃特（Russell Vought），沃特曾於特朗普的第一個總統任期擔任同一職務。沃特兩周前在參議院的聽證會上辯護稱，總統有權拒絕國會已表決通過的項目發放資金。