美仍計劃周六起增中墨加商品關稅

特朗普發聲明冀邊境安全

被問及特朗普是否可能對所有輸美商品徵收2.5%的普遍關稅時，萊維特說特朗普所說的是2月1日對加拿大、墨西哥和中國徵收的關稅。特朗普就加拿大和墨西哥發表了具體聲明，闡述他對邊境安全的期望，美方看到了墨西哥的歷史性合作水平，根據她周一與特朗普的直接對話，周六起徵稅仍在計劃內。