美仍計劃周六起增中墨加商品關稅
【本報綜合報道】美國總統特朗普日前揚言周六對中國、墨西哥、加拿大進口商品加徵關稅。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周二指特朗普仍然計劃周六起對上述3國的商品徵關稅。
特朗普發聲明冀邊境安全
被問及特朗普是否可能對所有輸美商品徵收2.5%的普遍關稅時，萊維特說特朗普所說的是2月1日對加拿大、墨西哥和中國徵收的關稅。特朗普就加拿大和墨西哥發表了具體聲明，闡述他對邊境安全的期望，美方看到了墨西哥的歷史性合作水平，根據她周一與特朗普的直接對話，周六起徵稅仍在計劃內。
特朗普上周一上任後設定周六為最後期限，對墨西哥和加拿大的進口商品徵收關稅，除非兩國採取行動阻止非法移民和芬太尼流入美國。同時，特朗普威脅就芬太尼問題對中國貨加徵10%關稅。美國前商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，特朗普正在極其認真地考慮在整個第二個任期內使用關稅手段來迫使盟友讓步，但他認為特朗普最終不會採取全面關稅的方式。
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