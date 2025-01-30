赴中美洲4國巴拿馬 美卿首外訪為抗衡華

指需可信關係 否認對他國發號令 美國國務卿魯比奧本周將出訪巴拿馬及中美洲4國，是他上任後首次外訪。國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）周二表示，魯比奧此行部分目的是抗衡中國，又指美國不是尋求就巴拿馬運河問題向其他國家發號施令。

魯比奧將到訪巴拿馬、薩爾瓦多、危地馬拉、哥斯達黎加和多明尼加共和國，布魯斯指一部分外訪目的的對抗中國。對於魯比奧是否會就運河問題與巴拿馬「制訂法律」，布魯斯說這不是制訂任何法律，很明顯是一個關於發展關係的問題，不是對其他國家發號施令，而是要表明可以信任與美國的夥伴關係，就像任何良好關係一樣會帶來好處。

指華建橋樑 可隨時封鎖運河 同日，參議院商務委員會召開聽證會，討論美國貿易和發展，主席克魯茲指中國公司正建造一座橫跨巴拿馬運河的橋樑，速度緩慢，需要近10年時間，控制兩端的貨櫃港。部分完工的橋樑使中國能夠在沒有警告下封鎖運河，而港口則為中國提供隨時準備採取行動的觀察哨，這對美國國家安全構成嚴重風險。

民主黨眾議員坎特韋爾亦明言對巴拿馬的中國港口及其靠近運河的位置感到擔憂，美國和巴拿馬應共同努力，加強港口和運河基礎設施建設，降低成本並確保運河的可靠性。她要求華府向委員會提供外國對手對運河威脅的機密簡報，並計劃在今年稍後帶領參議員視察巴拿馬運河。

擬支持美企在當地發展業務 美國聯邦海事委員會主席索拉（Louis E. Sola）向委員會表示，美國需要加強支持尋求在巴拿馬和整個美洲開展業務的美國公司，中國企業不能成為合同的唯一競標者。中國公司已在巴拿馬獲得價值數十億美元的發展合同，其中許多是實體基礎設施項目，有些項目則位於巴拿馬運河上或毗鄰區域。美國並非沒有應對中國及其公司在巴拿馬及整個美洲日益增長存在的選項，也不是沒有辦法確保運河的持續可行性。

日前在佛羅里達州出席活動的特朗普再度批評已故前總統卡特，將運河贈予巴拿馬，又聲稱中國已經接管運河，強調自己不會讓這種情況發生，重申要收回運河。本報綜合報道